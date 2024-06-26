Federico Diez Andersen: “Entrenadores de otros países están interesados nuestra metodología de trabajo”

Uno de los responsables del equipo de natación del Club Once Unidos que viene de consagrarse sub-campeón del Argentino Absoluto en Parque Roca habló a través de Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y destacó el interés de otros entrenadores de países limítrofes para la metodología de trabajo que se utili