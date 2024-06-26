Federico Diez Andersen: "Ulises Saravia no está clasificado a los Juegos Olímpicos todavía"
El entrenador del nadador marplatense habló desde España con Marca Deportiva Radio y advirtió que todavía no está confirmada la plaza en París 2024.
El entrenador del nadador marplatense habló desde España con Marca Deportiva Radio y advirtió que todavía no está confirmada la plaza en París 2024.
Con la participación en los 50 metros mariposa, el marplatense hará su debut en mundiales de pileta larga aunque su prueba más importante siempre son los 50 libres. Además, participará Ivo Cassini el 30 de junio en los 25 kms de Aguas Abiertas.
El marplatense fue designado para integrar el equipo nacional que competirá en el Mundial de Pileta Larga que se realizará en Budapest. Además, Federico Diez Andersen fue convocado como entrenador de la delegación.
Uno de los responsables del equipo de natación del Club Once Unidos que viene de consagrarse sub-campeón del Argentino Absoluto en Parque Roca habló a través de Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y destacó el interés de otros entrenadores de países limítrofes para la metodología de trabajo que se utili