La última fecha de la segunda parte del Torneo Federal A ya tiene programación confirmada y los representantes locales jugarán por distintos objetivos.

Kimberley, que ya no tiene chances de avanzar, cerrará su participación en la Segunda Fase este viernes a las 15 en el "José Alberto Valle", cuando reciba a Ciudad de Bolívar. El encuentro será arbitrado por Jonathan Correa. El “Dragón” viene de caer 2-0 ante Costa Brava, mientras que su rival, líder de la zona, llega tras vencer 3-2 a Argentino de Monte Maíz.

Por su parte, Círculo Deportivo se juega mucho más en la Reválida. El “Papero” ocupa el tercer puesto y hoy estaría ingresando a la segunda etapa, aunque su ubicación podría variar en esta jornada decisiva. El domingo a las 15, los de Otamendi visitarán a Germinal de Rawson, con arbitraje de Marcos Liuzzi.

El conjunto de Diego Cochas viene de golear 4-0, mientras que los chubutenses también pelean por la clasificación y llegan tras perder 2-0 ante Estudiantes de San Luis.

