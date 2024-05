El Torneo “Liga Marplatense de Fútbol” llevó adelante su 10° capítulo esta tarde con partidos donde hubo mucho gol y donde, además, se mantienen como punteros Alvarado y Once Unidos; a pesar de que uno ganó y el otro empató.

En la parte alta de la Zona 1 no hubo cambios porque el “Torito”, que llegó como líder, pudo conservar esa condición luego de superar por 1-0 a San José en condición de visitante. No le perderá pisada Quilmes en este torneo porque también sigue sumando triunfos. Esta vez como visitante, se impuso 2-1 ante Independiente. Atlético Mar del Plata, en tanto, superó 3-1 a Talleres y ahora ya se ubica en el tercer puesto después de un mal inicio.

La Zona 2 tampoco sufrió modificaciones en la zona superior porque los que venían arriba, empataron entre sí. Banfield visitó a Once Unidos y se puso en ventaja 2-0, pero el equipo de Parque Luro pudo igualar el encuentro para sumar un punto clave que le permite sostenerse arriba. Deportivo Norte no pudo aprovechar esa situación porque sorpresivamente cayó 3-2 ante Racing que venía último en la otra zona.

RESULTADOS - Zona 1

Peñarol vs. San Lorenzo 2-3

San Isidro vs. Círculo 0-2

Talleres vs. Atl. Mar del Plata 1-3

San José vs. Alvarado 0-1

Independiente vs. Quilmes 1-2

Gral. Urquiza vs. Al Ver Veras 3-0

Interzonal - Deportivo Norte vs. Racing 2-3

RESULTADOS - Zona 2

Once Unidos vs. Banfield 2-2

Almagro Florida vs. River 2-5

Chapadmalal vs. Argentinos del Sud 0-1

Libertad vs. Boca 2-1

Kimberley vs. Nación 4-0

Cadetes vs. El Cañón 4-3

POSICIONES - Zona 1

Alvarado 25 ptos.

Quilmes 22 ptos.

Atl. MDP 18 ptos

Talleres 17 ptos.

Gral. Urquiza 17 ptos.

San José 15 ptos.

Círculo Deportivo 16 ptos.

San Lorenzo 13 ptos.

Independiente 12 ptos.

Peñarol 11 ptos.

Racing 6 ptos.

San Isidro 5 ptos.

Al Ver Verás 4 ptos.

POSICIONES - Zona 2

Once Unidos 23 ptos.

Banfield 20 ptos.

Dep. Norte 19 ptos.

Kimberley 19 ptos.

Argentinos del Sud 17 ptos.

Nación 16 ptos.

River 16 ptos.

Libertad 15 ptos.

El Cañón 13 ptos.

Cadetes 9 ptos.

Boca 5 ptos.

Chapadmalal 5 ptos.

Almagro Florida 2 ptos.