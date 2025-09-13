Este sábado desde las 21.15, Aldosivi visitará a Sarmiento en Junín por la octava fecha del Torneo Clausura, en el estreno oficial de Guillermo Farré como entrenador.

El “Tiburón” llega a este compromiso en un momento delicado: acumula apenas tres empates en la segunda parte del año, todavía no ganó y se encuentra anteúltimo tanto en la tabla de promedios como en la anual.

Para este debut, el equipo marplatense sufrió la baja de Santiago Laquidain por lesión, pero recuperó a Gonzalo Mottes, quien dejó atrás un desgarro y volvería a ocupar un lugar en la zaga central.

Enfrente estará un “Verde” también necesitado, que no gana en el estadio Eva Perón desde hace ocho partidos y que busca oxígeno en la lucha por la permanencia. El conjunto de Facundo Sava ocupa el puesto 28° en los promedios y 27° en la tabla anual, lo que lo convierte en rival directo en la pelea de abajo.

CONVOCADOS

- Jorge Carranza

- ⁠Tomas Kummer

- ⁠Ignacio Guerrico

- ⁠Rodrigo Gonzalez

- ⁠Roberto Bochi

- ⁠Gonzalo Mottes

- ⁠Natanael Guzmán

- ⁠Tiago Serrago

- ⁠Emiliano Rodríguez

- ⁠Agustín Palavecino

- ⁠Sebastián Moyano

- ⁠Ayrton Preciado

- ⁠Franco Rami

- ⁠Jonathan Cabral

- ⁠Tobias Leiva

- ⁠Facundo de la Vega

- ⁠Fernando Román

- ⁠Marcelo Esponda

- ⁠Tobías Cervera

- ⁠Justo Giani

- ⁠Giuliano Cerato

- ⁠Martín García

- ⁠Santiago Moya

