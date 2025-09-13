Farré debuta en Aldosivi con la misión de sacarlo del fondo
El “Tiburón” visita a Sarmiento mañana a partir de las 21.15 en busca de la primera victoria del segundo semestre.
Este sábado desde las 21.15, Aldosivi visitará a Sarmiento en Junín por la octava fecha del Torneo Clausura, en el estreno oficial de Guillermo Farré como entrenador.
El “Tiburón” llega a este compromiso en un momento delicado: acumula apenas tres empates en la segunda parte del año, todavía no ganó y se encuentra anteúltimo tanto en la tabla de promedios como en la anual.
Para este debut, el equipo marplatense sufrió la baja de Santiago Laquidain por lesión, pero recuperó a Gonzalo Mottes, quien dejó atrás un desgarro y volvería a ocupar un lugar en la zaga central.
Enfrente estará un “Verde” también necesitado, que no gana en el estadio Eva Perón desde hace ocho partidos y que busca oxígeno en la lucha por la permanencia. El conjunto de Facundo Sava ocupa el puesto 28° en los promedios y 27° en la tabla anual, lo que lo convierte en rival directo en la pelea de abajo.
CONVOCADOS
- Jorge Carranza
- Tomas Kummer
- Ignacio Guerrico
- Rodrigo Gonzalez
- Roberto Bochi
- Gonzalo Mottes
- Natanael Guzmán
- Tiago Serrago
- Emiliano Rodríguez
- Agustín Palavecino
- Sebastián Moyano
- Ayrton Preciado
- Franco Rami
- Jonathan Cabral
- Tobias Leiva
- Facundo de la Vega
- Fernando Román
- Marcelo Esponda
- Tobías Cervera
- Justo Giani
- Giuliano Cerato
- Martín García
- Santiago Moya
