El nuevo refuerzo de Kimberley, Facundo Rojas, habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de ser presentado en el equipo de Mariano Mignini de cara a lo que resta de la competencia en el Federal A.

El zaguero central de 24 años, que proviene de Gimnasia de Esgrima de Jujuy, se mostró positivo por el arribo al “Dragón” y expresó: “Estoy muy contento por la llegada al club, el grupo me recibió de la mejor manera. Es un buen grupo, son todos muy compañeros, trataré de sumar desde donde me toca. Todavía futbolísticamente no hemos hablado, pero si aportaré lo que pueda. Siempre soy un jugador que tira para adelante”. Sobre su último paso por el “Lobo Jujeño” contó: "No me tocó jugar pero creo que en el día a día he tenido compañeros de gran experiencia como el Polaco Menéndez, Luis Rodríguez, Hernán Pellerano con los que he compartido y aprendido de ellos".

El defensor ya conoce la categoría porque la ha disputado con el equipo de General Cerri que recientemente se bajó del campeonato. “El año pasado me tocó jugar el Federal A con Sansinena y era la primera vez que lo jugaba. Me gusta salir jugando y cuidar la pelota pero hay que reconocer lo que es la categoría y cuando no se puede hay que meter”, remarcó.

Sobre Kimberley en sí comentó: “La base de todo esto es siempre el grupo y el club mantuvo la base de lo que fue el ascenso. Te da un plus en ese momento, conocerte y tirarte de cabeza por el compañero. Todo partido es distinto y hay que prepararlo. Querían que yo estuviera, eso es clave. Las ganas que tienen de que estes, para un jugador creo que es lo principal”