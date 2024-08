En medio de la investigación de la causa por el escándalo de los seguros durante el gobierno de Alberto Fernández, la Justicia encontró elementos que probarían la supuesta violencia hacia su ex esposa, Fabiola Yáñez. Si bien en un principio su abogado aseguró que no iba a llevar adelante medidas judiciales, en los últimos minutos se confirmó que Yáñez demandó al ex mandatario por “violencia física y mental”.

La denuncia la hizo Yáñez desde España en una audiencia virtual frente al juez Ercolini, que duró una hora. El magistrado dispuso medidas restrictivas para el ex jefe de Estado.

Cuando este fin de semana salieron a la luz los chats que tiene la Justicia, el conflicto entre ambos habría escalado, informó el periodista Claudio Savoia, en el diario Clarín. “Yo creo que, entre otros motivos, Julián Ercolini decidió acudir a la Oficina de Violencia de Género de la Corte para poder mantener el secreto y la reserva que buscaba, pero a la vez compartir con otra instancia judicial el material tan comprometedor que había llegado a sus manos”, dijo un camarista federal con décadas de experiencia en el fuero porteño a Clarín.

“Los actos de violencia son en principio delitos civiles, que se convierten en penales a través de una tipificación específica en el Código. El derecho penal es de última ratio, de última razón. Interviene donde hay un interés superior del Estado por regular relaciones entre privados, que deben desenvolverse lejos de su mirada. Si quieren pensar distinto hay que modificar la ley”, explicó un funcionario nacional que coordina el trabajo de fiscales de todo el país.

Otro fiscal federal con despacho en Comodoro Py comparte su visión, fundada en una experiencia personal. “En casos de violencia intrafamiliar, los fiscales pueden impulsar la investigación. A mí me tocó conocer varios, y uno muy de cerca”, expresó.

En el celular de Cantero habría cuatro fotos de Yáñez, una con un ojo y parte del maxilar superior muy hinchado y otra con moretones en todo el sector derecho del tronco, las costillas y la axila. Habría además un video en el que se vería una persona, posiblemente identificable como el ex presidente, en una presunta actitud violenta hacia su pareja.

El hallazgo fue en la causa a cargo del juez federal, Julián Ercolini. Al no tratarse de un delito federal, y para preservar la intimidad de la ex primera dama, el magistrado abrió el 13 de junio un legajo reservado en la causa. El 26 de ese mismo mes el tribunal le envió esos datos, de manera reservada, a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia, donde lo analizaron y sugirieron citar a la persona agredida.

Al día siguiente se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py el abogado, Juan Pablo Fioribello, que representó a Fabiola Yáñez y a Estanislao Fernández, hijo mayor de Alberto Fernández, en demandas por difamación que ganaron. Según consigna Clarín, durante el encuentro con Ercolini habrían convenido comunicarse con la ex primera dama para transmitirle los datos encontrados en el teléfono de Cantero, lo que finalmente hicieron ese día, a través de un Zoom.

El juez le consultó a Yáñez si quería hacer una denuncia y la periodista, que vive en España junto a su hijo, le respondió que no tenía intenciones de viajar a la Argentina a realizar la presentación. Ante la posibilidad de que se tratase de un caso de violencia de género, la investigación por este eventual delito solo puede avanzar en caso de que la víctima lo pida.

El juzgado consignó en una resolución en la que no menciona al ex presidente que Yáñez vive en España, alejada de su esposo, y que no correría riesgos de sufrir más agresiones de violencia doméstica. El magistrado aclaró que el expediente queda archivado pero que podría impulsarse si quisiera Fabiola.