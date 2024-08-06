presidente alberto fernandez

"Es todo falso": Alberto Fernández rompió el silencio tras la denuncia de Fabiola
El ex presidente de la Nación estaría preparando un comunicado para desmentir los dichos de su ex pareja.
El ex presidente de la Nación estaría preparando un comunicado para desmentir los dichos de su ex pareja.
Lo hizo ante el juez Julián Ercolini, por videollamada, desde España.
Los archivos fueron encontrados en el teléfono de la ex secretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero.
“Hoy estamos sufriendo las consecuencias de la falta de prevención que hubo el año pasado”, aseguró el Ministerio de Salud en un comunicado publicado en redes sociales.
Esta decisión resulta conveniente para ANSES desde la perspectiva financiera y supera toda situación irregular que se había constatado con el seguro de vida contratado con Nación Seguros S.A.
La medida abarcaría solamente al territorio del AMBA y CABA. Antes de la comunicarlo oficialmente, Nación, Ciudad y Provincia volverán a reunirse en Olivos.
Ante el aumento de casos relacionan al ingreso del virus a los barrios populares. La suba de la mortalidad tiene raíz en lo que sucede en los geriátricos.