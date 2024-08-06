"Es todo falso": Alberto Fernández rompió el silencio tras la denuncia de Fabiola
El ex presidente de la Nación estaría preparando un comunicado para desmentir los dichos de su ex pareja.
El ex presidente de la Nación estaría preparando un comunicado para desmentir los dichos de su ex pareja.
El ex presidente de la Nación publicó un comunicado de dos párrafos, ante la denuncia de violencia de género en su contra que presentó Fabiola Yáñez.
Lo hizo ante el juez Julián Ercolini, por videollamada, desde España.
Los archivos fueron encontrados en el teléfono de la ex secretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero.
Lino Mirabelli quiere saber qué cuidados sanitarios hubo esa noche de julio del 2020 en plena pandemia. El Presidente y la primera dama están imputados y se aguarda aún la definición sobre qué juzgado quedará a cargo del caso.
Las imágenes fueron difundidas por El Destape, medio que aclaró que La Nación + también las tenía y pensaba publicarlas días antes del 12 de septiembre.