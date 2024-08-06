El juez intimó al Gobierno a entregar información sobre el festejo de Fabiola Yañez en Olivos

Lino Mirabelli quiere saber qué cuidados sanitarios hubo esa noche de julio del 2020 en plena pandemia. El Presidente y la primera dama están imputados y se aguarda aún la definición sobre qué juzgado quedará a cargo del caso.