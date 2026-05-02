El Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino presentó su agenda de exposiciones, talleres y visitas guiadas para mayo, con actividades culturales, propuestas educativas y una jornada especial por el Día Internacional de los Museos, en su sede de Villa Ortiz Basualdo (Colón 1189), organizada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).

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El espacio abre de miércoles a lunes de 14:00 a 19:00 y permanecerá cerrado los martes y el 25 de mayo.

En la planta baja y el segundo piso se exhibe No tan distintos, una muestra de los tutores del Equipo Avistaje que propone una reflexión sobre el sistema artístico y la condición humana a partir de obras de Gustavo Christiansen, Mauricio Escalada y Claudio Roveda, con curaduría de Marcos Calvari.

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En el primer piso, se presenta un recorrido por el mobiliario original de 1909 de la familia Ortiz Basualdo, con énfasis en el estilo art nouveau del diseñador Gustave Serrurier-Bovy, mientras que en el tercer piso continúa Castagnino 4 estaciones, una propuesta que vincula los ciclos vitales con la obra de Juan Carlos Castagnino.

El sábado 16 de 15:00 a 17:00 se dictará un workshop de introducción a la ingeniería de papel (pop-pp), a cargo de la profesora Maby Sánchez. La actividad está destinada a adolescentes y adultos,

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El lunes 18 a las 17:00 se realizará una jornada especial por el Día Internacional de los Museos, con entrada libre y gratuita, bajo el lema Museos uniendo un mundo dividido. Participarán los artistas de la muestra No tan distintos, quienes llevarán adelante una activación reflexiva sobre sus producciones.

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En cuanto a las visitas guiadas, se ofrecen recorridos por la arquitectura y la historia de la Villa Ortiz Basualdo los sábados a las 17:00, sin inscripción previa, con el valor de la entrada. Además, se organizan visitas mensuales a espacios habitualmente no accesibles, como el ático y la casa de los caseros, un domingo al mes a las 17:00, con inscripción previa por correo electrónico.

El museo también brinda recorridos educativos para instituciones de lunes, miércoles, jueves y viernes de 9:00 a 15:30, con entrada gratuita para escuelas de Mar del Plata, y dispone de una biblioteca y archivo documental accesibles mediante cita previa para consultas presenciales o virtuales.