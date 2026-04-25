Baristas y especialistas en café advierten que un hábito muy extendido en la preparación con cafetera italiana puede afectar de forma directa el resultado en taza. El uso de agua fría desde el inicio genera una extracción despareja, que resalta el amargor y hace perder parte de los aromas propios del café. Por eso, recomiendan incorporar agua caliente y controlar la intensidad del fuego para lograr una infusión más equilibrada, con mejor sabor y mayor calidad.

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Aunque la cafetera italiana es uno de los métodos más populares en los hogares, su correcto uso requiere prestar atención a ciertos detalles. Según explican los expertos, cuando se coloca agua fría, el café queda expuesto durante más tiempo a temperaturas elevadas antes de que se produzca la infusión, lo que termina “quemando” el grano molido y afectando su perfil.

En cambio, al utilizar agua previamente caliente, sin llegar al punto de ebullición, se reduce el tiempo de contacto con el calor directo y se favorece una extracción más controlada. Esto permite conservar mejor los aceites naturales del café, responsables de su aroma y sabor característico.

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Además, recomiendan mantener el fuego bajo durante todo el proceso y retirar la cafetera apenas comienza a salir el café, para evitar que el exceso de temperatura arruine la preparación. También sugieren no presionar el café molido en el filtro, ya que esto puede dificultar el paso del agua y generar un resultado más intenso de lo deseado.

De esta manera, pequeños cambios en la rutina diaria pueden marcar una gran diferencia en la calidad final de la bebida, permitiendo disfrutar de un café más equilibrado, aromático y cercano al que se obtiene en una cafetería profesional.

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