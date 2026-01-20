La temporada marplatense avanza a todo ritmo y la cartelera de espectáculos se va nutriendo de diversas propuestas. Sin embargo, se generó gran expectativa por el próximo anuncio que hará el lunes el productor marplatense Fernando Castellanos sobre un show que es promocionado como el más importante de 2026 en Mar del Plata.

Según trascendió, el espectáculo se realizaría en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, donde precisamente Castellanos presentará a través de su productora Destino Arena a Luck Ra el próximo jueves 29.

Como se indicó, el espectáculo se conocerá el próximo lunes y se abrió el juego de apuestas respecto de cuál sería, teniendo en cuenta la amplia cartelera de Mar del Plata en verano. Sin embargo se anticipó que será un nombre con mucho ruido.

Mientras tanto, se espera la llegada del popular Luck Ra para el próximo jueves 29, una de las propuestas que está abriendo el Polideportivo al gran público luego del comienzo de la concesión. El cordobés es uno de los artistas argentinos más convocantes del momento, y ofrecerá un show con todos sus éxitos y una puesta renovada especialmente diseñada para el público marplatense.

Se escucharán clásicos como La Morocha, Que me falte todo, Ya no vuelvas y Hola perdida. Luck Ra viene de un momento artístico muy fuerte, con grandes presentaciones anteriores y gran proyección nacional e internacional en 2025 y 2026.

