A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le reclamó al Departamento Ejecutivo local por los suelos de PVC de los decks rotos de la peatonal San Martín y que informe si respecto a las roturas apuntadas se ha hecho algún relevamiento, se estudia efectuar mantenimiento periódico o si se estudia alguna solución alternativa de mayor durabilidad.

Ads

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada opositora se denunció “importantes roturas y huecos riesgosos que desde hace meses presentan algunos sectores del suelo plástico de la peatonal San Martín y es llamativo, independientemente de cuáles sean los cronogramas para efectuar las reparaciones, si los hubiere, que no exista ninguna señalización ni demarcación de estos peligrosos orificios, exponiendo a los transeúntes a potenciales daños físicos”.

Además, los ediles K advirtieron que “estos orificios, en algunos casos profundos, constituyen un verdadero peligro para quienes circulan por la zona, tornando necesario considerar la instalación de señalización, carteles o vallas que garantice seguridad a los transeúntes, como paso previo a su arreglo”.

Ads

Puede interesarte

Y remarcaron que “el escaso lapso transcurrido entre estas roturas de hace un año en la peatonal y las que presenta actualmente hablan de la calidad de los materiales utilizados, o cuanto mucho de una clara falta de mantenimiento”.

En ese sentido, los concejales kirchneristas recordaron que “a mediados de abril de 2024, el Municipio comenzó obras de reacondicionamiento de la peatonal San Martín".

Ads

“Entre los distintos trabajos que se realizaron sobre esta concurrida calle, se cambiaron los decks de madera por PVC. A pesar de que no había transcurrido mucho tiempo desde que se habían iniciado los cambios de las plataformas, ya presentaban roturas importantes”, subrayaron.