Decks en Mar del Plata: "Hay una colonización de los espacios públicos”
Desde el Colegio de Arquitectos señalaron que los espacios de circulación debe ser respetados y que las estructuras entorpecen el funcionamiento de la ciudad.
Desde el Colegio de Arquitectos señalaron que los espacios de circulación debe ser respetados y que las estructuras entorpecen el funcionamiento de la ciudad.
Lo destacó el subsecretario de Inspección General, Marcelo Cardoso, quien además reveló que entre marzo y julio infraccionaron a 19 establecimientos por no cumplir con la ordenanza.
Mirá el proceso que llevan adelante distintas áreas del Municipio.
También reacondicionaron el corredor, pintaron las sendas peatonales y reactivaron el semáforo.
Además de los decks, esta mañana se retiraron elementos de seguridad que ocupaban espacio público.
Desde el EMVIAL destacaron los trabajos que se llevaron a cabo junto a los comerciantes gastronómicos en esa arteria.