Tras haber finalizado el plazo para la adecuación de decks a la nueva ordenanza dispuesta por el HCD, desde Inspección General comenzaron el desarme de aquellos que no cumplieron en tiempo y forma y que poseían intimaciones.

Sobre esto, Marcelo Cardoso, subsecretario Inspección General dialogó con El Marplatense y explicó cómo se llevó a cabo este labor y en dónde: "El pasado 5 de abril venció el plazo de la adecuación de los decks. Aquellos que fueron intimados oportunamente y en el caso de uno ubicado en Moreno y Entre Ríos, tenía más de 12 intimaciones. No presentaron nada para adecuarse y por lo tanto procedimos al retiro y al secuestro del deck con las actas correspondientes y vamos a despejar alrededor de 54 metros cuadrados del lugar", expresó.

"Luego vamos a actuar sobre Corrientes y Rivadavia donde también vamos a retirar unos mojones porque el gastronómico retiró su deck durante la semana pero resta sacar esos para que todo esté como dice la ordenanza, con el espacio público despejado", dijo.

Y adhirió que "en este caso no hubo ningún tipo de inconveniente con el dueño. Hablamos con la persona indicada como propietario y después de 12 actas de intimaciones y ninguna adecuación, creo que no hay muchas cosas para decir. Sino simplemente de nuestra parte hacer entender que no estamos en contra del gastronómico sino todo lo contrario. Estamos a favor del trabajo, de la producción, más en estos momentos de crisis que vivimos. Pero también hay que ser ordenados, seguir la ordenanza que nos brindó el HCD y nosotros desde el Departamento Ejecutivo, actuar en consecuencia y levantar aquellos que no cumplieron en tiempo y forma".

"En lo que va de la semana, ya retiramos dos pero se retiraron cuatro más por parte de los propios comerciantes. Además, el miércoles hicimos el retiro en Peralta Ramos al 2700, de un armazón muy importante, donde se liberaron 32 metros2 de vía pública. La próxima semana vamos a seguir trabajando en esta línea con aquellos que ya están intimados", finalizó.