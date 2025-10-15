Exigen que el Municipio arregle los decks rotos de la peatonal San Martín
Los ediles de Unión por la Patria denunciaron que "los orificios, en algunos casos profundos, constituyen un verdadero peligro para quienes circulan por la zona".
Los ediles de Unión por la Patria denunciaron que "los orificios, en algunos casos profundos, constituyen un verdadero peligro para quienes circulan por la zona".
Personal municipal procedió a desarmarlo y retirarlo. Es un nuevo caso que se da en la ciudad en medio de una situación donde el Ejecutivo local busca ordenar y pretende cobrar una tasa sobre el uso, una situación que no tiene -de momento- el acompañamiento de algunos ediles del oficialismo.