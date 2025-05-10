Violencia infantil

“El 66% de la población infantojuvenil en Argentina padece bullying”
Lo aseguró la psicóloga y magister en Psicoanálisis de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Cecilia Antón. El país es el quinto con mayor cantidad de casos en el mundo.
Lo aseguró la psicóloga y magister en Psicoanálisis de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Cecilia Antón. El país es el quinto con mayor cantidad de casos en el mundo.
Según un estudio, un 63% de alumnos de sexto grado aseguran que sufrieron una agresión Además, un 36% reportó que se siente discriminado.
El Frente de Unidad Docente Bonaerense anunció una medida de fuerza para este miércoles 12 de noviembre en todo el distrito. La decisión surge luego del violento episodio ocurrido en la escuela del barrio Jorge Newbery y busca repudiar la escalada de agresividad social.
El delantero de River fue denunciado por la directora de la escuela a la que concurren los nenes. El chico más grande fue quien habría manifestado el accionar del deportista a los docentes.
Según la denuncia los insultaba y amenazaba con frecuencia mientras trabajaba en el establecimiento.
Así lo revela un informe publicado por Observatorio Social Legislativo y realizado por el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNYA), el cual se basa en un informe sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes.