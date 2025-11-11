El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocó a un paro de actividades en todo el distrito de General Pueyrredon para el miércoles 12 de noviembre, en repudio a los hechos de violencia registrados en la Escuela Primaria N° 21 del barrio Jorge Newbery, tras las denuncias por presunto abuso entre alumnos.

La medida fue impulsada por la seccional local del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), que resolvió la suspensión de actividades “como una forma de acompañar a la comunidad educativa afectada y de expresar un enérgico rechazo a cualquier tipo de violencia dentro o fuera del ámbito escolar”.

Desde el sector docente remarcaron que la situación vivida “refleja el nivel de frustración social y desborde emocional que atraviesa la sociedad”, y destacaron que la escuela “no puede quedar sola frente a conflictos que exceden su marco institucional”.

“La sociedad llegó a un nivel de frustración tal que la escuela ya no alcanza a mediar. Son muchos los conflictos, todo el tiempo. La escuela es una caja de resonancia de cómo estamos viviendo. El ‘sálvese quien pueda’ o la naturalización de la violencia que incluso se replica desde el poder, valida estos estallidos”, expresaron desde Suteba General Pueyrredon.

El sindicato recordó que las instituciones educativas cuentan con protocolos de actuación claros para abordar este tipo de situaciones, pero insistió en la necesidad de “un compromiso colectivo que sostenga a la escuela como territorio de paz”.

“Debemos repudiar toda forma de violencia y hacer un llamado a la sociedad a reflexionar sobre nuestra corresponsabilidad. La agresión permanente nos lleva a una espiral muy difícil de revertir. La escuela debe ser defendida y abrazada por la comunidad, porque es un espacio de contención y encuentro”, subrayaron.