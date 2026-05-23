Un hombre murió tras ser arrollado por el tren Roca en Barracas
El hecho ocurrió esta mañana, donde una formación del ramal Temperley atropelló a la víctima. Personal del SAME trabajó en el lugar.
El hecho ocurrió esta mañana, donde una formación del ramal Temperley atropelló a la víctima. Personal del SAME trabajó en el lugar.
Una formación del ramal Ezeiza impactó contra un colectivo de Tienda León que trasladaba pasajeros.
Mario Pergolini critica al gobierno: llama 'nazi' a los mensajes en estaciones de tren antes de la marcha por jubilados.
La ciudad de Mar del Plata tendrá cinco frecuencias diarias de trenes durante el verano 2020/21 desde la Estación Constitución de la ciudad de Buenos Aires. Jorge Giannone, titular de La Fraternidad seccional Mar del Plata manifestó que "ya se han realizado pruebas y un viaje la semana pasada, donde