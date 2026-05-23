El 2 de noviembre vuelve el tren que une Mar del Plata - Constitución

La ciudad de Mar del Plata tendrá cinco frecuencias diarias de trenes durante el verano 2020/21 desde la Estación Constitución de la ciudad de Buenos Aires. Jorge Giannone, titular de La Fraternidad seccional Mar del Plata manifestó que "ya se han realizado pruebas y un viaje la semana pasada, donde