Un hombre murió esta mañana tras ser arrollado por una formación del tren Roca, ramal Temperley, en el barrio porteño de Barracas, en la intersección de avenida General Tomás de Iriarte, Santa Magdalena y Gonçalves Días, donde intervino personal del SAME.

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Según informaron fuentes médicas, el hecho motivó un operativo de emergencia en la zona.

Al lugar acudieron equipos del SAME, que constataron el fallecimiento de la víctima en el lugar del impacto.

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Por el momento, se investigan las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

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