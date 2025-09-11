Un grave accidente vial y ferroviario se registró en la madrugada de este jueves en la localidad bonaerense de Monte Grande, cuando una formación del tren Roca, ramal Ezeiza, que se dirigía hacia Plaza Constitución, embistió a un micro de la empresa Tienda León en un paso a nivel.

Ads

Según los primeros reportes, al menos 12 personas resultaron heridas, aunque en su mayoría sufrieron traumatismos y golpes leves. Las víctimas fueron asistidas en el lugar y trasladadas a centros de salud cercanos.

El choque provocó la interrupción parcial del servicio ferroviario: durante varias horas, el ramal funcionó únicamente entre Monte Grande y Constitución, lo que generó importantes complicaciones para miles de usuarios en horario pico.

Ads

Puede interesarte

Las autoridades trabajan en la investigación de las causas del siniestro. No se descarta una falla de señalización o un error humano en la circulación del micro, que cruzaba el paso a nivel al momento del impacto.

El colectivo involucrado pertenece a Tienda León, compañía dedicada al traslado de pasajeros entre terminales aéreas y distintos puntos del AMBA.

Ads

La Policía Bonaerense y personal de Trenes Argentinos permanecieron en el lugar para coordinar el operativo de asistencia y despeje de vías. Mientras tanto, el Ministerio de Transporte informó que se reforzaron los controles en pasos a nivel de la región para evitar nuevos incidentes.

Fuente: Dib