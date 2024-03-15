Aeronáuticos anunciaron un paro para el 28 y 29 de marzo
La medida, adoptada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y la Asociación Argentina de Aeronavegantes, complica el movimiento turístico del fin de semana extra largo.
La medida, adoptada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y la Asociación Argentina de Aeronavegantes, complica el movimiento turístico del fin de semana extra largo.
Así lo señaló el secretario de Transporte, Franco Mogetta en un evento de aviación que nuclea al sector.
Los Sindicatos Aeronáuticos Unidos declararon un estado de alerta y movilización desde las 00 de este viernes por el "dilatado e inconcluso marco de negociación salarial en curso para el período 2018/2019". A su vez, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) también anunció "un cese total de a