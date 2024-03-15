Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de aeronáuticos

Los Sindicatos Aeronáuticos Unidos declararon un estado de alerta y movilización desde las 00 de este viernes por el "dilatado e inconcluso marco de negociación salarial en curso para el período 2018/2019". A su vez, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) también anunció "un cese total de a