Después de meses de conflicto y medidas de fuerza, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), liderada por Juan Pablo Brey; la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), de Pablo Biró; y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), al mando de Edgardo LLano, convalidaron el acuerdo con los directivos de Aerolíneas Argentinas, que incluye aumentos salariales de un 16% y modificaciones en los convenios colectivos.

“Aprobaron un aumento de 16 al 20 por ciento, es por productividad. Cuanto más trabajen, más van a ganar. Para que tengan una idea, sacamos un sueldo promedio de $1.000.000. A partir de 1° de diciembre van a poder cobrar $1.300.000 o $1.400.000, porque el 16 al 20% va a depender mucho de las horas trabajadas”, explicó el periodista Norberto Dupesso.

En el caso de los gremios APTA (mecánicos) y UPSA (personal superior), que ya habían aceptado la oferta salarial propuesta, se firmaron nuevas condiciones que permitirán mayor movilidad y flexibilidad en tareas y posiciones del personal. Muchas de estas restricciones estaban vigentes hace más de una década y tenían un impacto negativo en la eficiencia de la operación y en los resultados económicos de la compañía. Estos avances permiten garantizar un periodo de estabilidad en la programación que abarcará toda la temporada de verano.

Esta resolución también trae cambios importantes en los beneficios tradicionales que reciben los trabajadores, especialmente los pilotos, en lo que algunos analistas consideran una forma de “ajuste” a ciertos privilegios.

Puede interesarte

Respecto al otro punto controversial, los remises, se seguirán utilizando al menos hasta que venzan los contratos con las respectivas empresas, pero desde ahora, tanto pilotos como tripulantes de cabina, inician su jornada laboral cuando llegan al aeropuerto y no cuando se suben al vehículo, como regía hasta ahora.

Otro de los puntos clave del acuerdo es la “tregua social” que implica. Aunque el convenio no utiliza explícitamente este término, hay un compromiso claro de que no habrá paros ni conflictos laborales durante el verano. Será así siempre y cuando se cumpla con los términos acordados, que incluyen, entre otras cosas, la no realización de nuevos despidos y la estabilidad laboral de los trabajadores.

“Gracias a medidas, Aerolíneas Argentinas ya redujo su déficit en más del 75% en relación con 2023, año en el que se perdieron 390 millones de dólares”, comunicaron desde la empresa.

El gremio APLA como todo el personal jerárquico y los pilotos jubilados de la empresa perderán los pasajes vacacionales confirmados en clase ejecutiva para ellos y sus familiares directos.

Puede interesarte

Tanto pilotos como tripulantes aceptaron reemplazar el traslado en remis por un esquema de viáticos que se implementará una vez finalizada la temporada alta de verano, e iniciarán su horario de trabajo una vez arribados a las terminales aeroportuarias y no durante su traslado, como era hasta ahora.

Los mecánicos y el personal de rampa podrán ser movidos entre hangares y líneas de trabajo de acuerdo a la necesidad de personal, un punto históricamente conflictivo.

Los tripulantes aceptaron que la compañía implemente un servicio de venta a bordo de productos.

Fuente: TN