Selección Marplatense Sub-16

Triunfo de la Selección Sub-16 “B” en el Regional

En la primera jornada del Regional de Selecciones Sub-16, Mar del Plata “B” goleó a Uruguay “D” por 7 a 0 asegurandose el pase a la próxima rueda. Este viernes a la mañana, se enfrentará con Tandil buscando el primer puesto de la zona clasificatoria.