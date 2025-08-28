Mar del Plata le ganó a La Pampa en el debut por el Argentino "B" Sub-16
La Selección Marplatense Sub-16 hizo su primera presentación en Monte Hermoso venciendo a Tandil por 5-2 con goles de García Muñoz (2), Rosario Amore (2) y Estévez.
La Selección Marplatense Sub-16 hizo su primera presentación en Monte Hermoso venciendo a Tandil por 5-2 con goles de García Muñoz (2), Rosario Amore (2) y Estévez.
La Selección Marplatense Sub-16 venció por penales a La Pampa en el último partido del Argentino "B" y terminó en el quinto puesto del certamen.
El Seleccionado Marplatense Sub-16 de Hockey venció este mediodía a Chubut por 3-1 y logró la permanencia en el Argentino "B" de Monte Hermoso. Ahora juegan por el 5° puesto.
La Selección Marplatense Sub-16 de Hockey Femenino cayó en penales australianos ante Sudoeste y terminó sexto en el Argentino "B" de la categoría.
El equipo sub-16 de nuestra ciudad se impuso en el debut por el certamen que se desarrolla en Santa Fe. Fue 3-2 ante Santiago del Estero para dar un buen paso hacia la clasificación.
El combinado marplatense se encuentra en Santa Fe donde mañana comenzará a disputar el Argentino "B" de la categoría.