La Selección Marplatense Sub-16 comenzó su participación en el Campeonato Argentino “B” de Hockey que se disputa en Monte Hermoso de muy buena manera, logrando tres puntos que pueden ser claves para lograr la clasificación a semifinales.

El equipo de Miguel Becco se presentó por primera vez en la ciudad balnearia superando a La Pampa por 5 a 2 y comenzando con buen pie y sensaciones un exigente torneo que tendrá 5 partidos en 4 días.

Siempre un debut es complejo por los nervios de empezar a desandar el camino esperado y para el que tanto se trabajo; pero la “Roja” lo hizo con éxito desde el primer paso. Al minuto de partido frente a las pampeanas Joaquina García Muñoz puso en ventaja a las marplatenses y a los 7, Rosario Amore aumentó la cuenta.

El descuento de las pampeanas lo anotó Malena Acuña de penal, pero antes del final de la primera mitad, García Muñoz marcó de corto nuevamente para el 3-1. En el tercer cuarto, Camila Estévez puso el 4-1 y Rosario Amore volvió a marcar el segundo de su cuenta personal y el quinto para “Mardel”. Quedaría tiempo todavía para un descuento final de Mia Luna García; pero los tres puntos ya eran del equipo de Miguel Becco.

Este viernes tratarán con una doble fecha de cerrar la clasificación a las semifinales ya que a las 10 de la mañana se enfrentarán con Bahía Blanca que viene de perder 2-0 con Tandil y desde las 18 se cruzarán con las tandilenses en un duelo que puede ser mano a mano por el liderazgo de la zona.

