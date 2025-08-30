El Seleccionado Sub 16 de Mar del Plata cumplió su objetivo en el Campeonato Argentino B de Monte Hermoso. Aseguró su permanencia en la categoría tras vencer 3 a 1 a Chubut en el partido por la reclasificación.

El equipo dirigido por Miguel Becco disputará ahora el partido por el 5º puesto este domingo a las 11 horas, enfrentando a La Pampa, rival al que enfrentó en el debut de la competencia y logró un contundente triunfo por 5-2.

El partido por la permanencia de este sábado comenzó con un gol a favor de Chubut en el minuto 3, convertido por Camila Espíndola Rapetti; pero Mar del Plata logró el empate con una jugada de Candela Gil recién en el tercer minuto del segundo cuarto.

Hasta los últimos minutos, nada estaba definido y en una ráfaga, la “Roja” se quedó con el partido. Primero fue Rosario Amore en el inicio del último parcial y sólo dos minutos más tarde, la goleadora volvió a dejar su huella en el partido para un doblete que significaba la permanencia.

Con el segundo triunfo en cuatro partidos, las chicas marplatenses buscarán cerrar el torneo con una nueva victoria que les permita ganar la reclasificación. Además, Amore irá en búsqueda del premio a la goleadora del certamen ya que, hasta el momento, acumuló 6 anotaciones.

