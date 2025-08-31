Se cerró el Campeonato Argentino Sub-16 “B” en Monte Hermoso con la participación del Seleccionado de Mar del Plata que, luego de alcanzar el objetivo de la permanencia, tenía que disputar el último encuentro buscando el quinto lugar.

En el segundo enfrentamiento de la semana ante La Pampa, esta vez pudo imponerse en penales australianos por 4 a 3 luego de igualar 0 a 0 completando el torneo en el mejor lugar posible de la reclasificación.

A diferencia del duelo por la fase regular que abría el campeonato para ambos y tuvo 7 goles (victoria marplatense por 5-2) esta vez no encontraron tantos a lo largo de los 60 minutos de acción por lo que tuvieron que ir a los Shoot Out.

En la definición, pudieron convertir sus ejecuciones Trinidad Villén, Rosario Amore (en dos ocasión) y Oihana Enev para quedarse con un importante triunfo teniendo en cuenta que se queda con el quinto lugar de la competencia.

Rosario Amore con 6 goles a lo largo del torneo se terminó llevando el premio individual a la goleadora del campeonato aventajando por un tanto a Francisca Urriaga de Tandil y Bianca Samamez de Litoral, que anotaron 5.

POSICIONES FINALES

1° Tandil

2° Litoral

3° Bahía Blanca

4° Santiago del Estero

5° Mar del Plata

6° La Pampa

7° Sudoeste Bs As

8° Asoc. del Valle de Chubut

