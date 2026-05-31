Selección Argentin

La Selección argentina ya viaja al Mundial 2026 y se instala en Kansas
Una parte de la delegación encabezada por Lionel Scaloni partió desde Ezeiza rumbo a Estados Unidos. El equipo tendrá su base en Kansas City durante la fase de grupos del torneo.
Una parte de la delegación encabezada por Lionel Scaloni partió desde Ezeiza rumbo a Estados Unidos. El equipo tendrá su base en Kansas City durante la fase de grupos del torneo.
La FIFA suspendió por dos fechas al arquero marplatense de la Scaloneta.
Los canadienses superaron 2-0 a Trinidad y Tobago y serán el primer adversario del seleccionado argentino en la cita continental.