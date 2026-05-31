La Selección argentina comenzó este domingo su camino en el Mundial 2026 con la partida de una parte del plantel hacia Estados Unidos. El vuelo despegó desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 2.15 con destino a Kansas City, ciudad que servirá como centro de operaciones del conjunto dirigido por Lionel Scaloni durante la primera etapa de la competencia.

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El traslado se realizó a bordo del Airbus A330 de Aerolíneas Argentinas conocido como “El avión más argentino del mundo”, una aeronave intervenida con imágenes alusivas al seleccionado nacional y a los títulos obtenidos en los últimos años.

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Dieciocho futbolistas integraron la primera comitiva que viajó a Estados Unidos.

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Entre los jugadores que partieron desde Buenos Aires se encuentran Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi y Valentín Barco. También viajaron los mediocampistas Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Thiago Almada y Nico Paz.

En la ofensiva, la delegación incluyó a Julián Álvarez, Nicolás González, Giuliano Simeone y José Manuel López.

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Los ocho convocados restantes se sumarán directamente en la concentración.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul llegarán desde Estados Unidos, mientras que Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Juan Musso y Facundo Medina se incorporarán desde Europa en las próximas horas.

Además del plantel principal, también viajaron juveniles que actuarán como sparrings durante los entrenamientos y jugadores de reserva que permanecerán disponibles ante cualquier eventualidad.

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Kansas City será el punto de partida de la defensa del título.

Argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia por el Grupo J. Posteriormente viajará a Dallas para disputar los encuentros ante Austria y Jordania, con el objetivo de avanzar a la fase eliminatoria.

La llegada a territorio estadounidense marcará el inicio de la preparación final para un torneo en el que la Albiceleste buscará revalidar la consagración lograda en Qatar 2022, con Lionel Messi afrontando su sexta participación en una Copa del Mundo.

Fuente: NA