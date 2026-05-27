El Hogar Mahatma y la ONG Poniendo el Alma lanzaron una campaña solidaria que consiste en el sorteo de una camiseta oficial de la Selección Argentina firmada por sus principales figuras, con el objetivo de recaudar fondos para el cuidado de niños de 0 a 2 años, cuyo sorteo se realizará el 27 de junio a través de la Lotería Nacional Nocturna.

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La iniciativa cuenta con la colaboración de referentes del seleccionado nacional y el acompañamiento de la marca Adidas, junto a Francisco Morello y Franco Almitrani, quienes hicieron posible la obtención de la camiseta autografiada.

El dinero recaudado mediante la venta de bonos contribución será destinado de forma directa a cubrir necesidades básicas y urgentes del Hogar Mahatma, un espacio convivencial orientado a la protección de la primera infancia hasta la restitución de derechos de los menores alojados.

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La camiseta fue firmada por Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Otamendi, Cristian “Cuti” Romero, Lautaro Martínez y Leandro Paredes, lo que la convierte en una pieza única para los fanáticos del fútbol.

Desde la organización destacaron que la campaña no solo representa una oportunidad para acceder a un objeto de alto valor simbólico, sino también una forma concreta de colaborar con una causa social vinculada a la niñez.

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Quienes deseen participar deberán transferir $20.000 por cada bono a la cuenta MAHATMAHOGAR y enviar el comprobante a la cuenta de Instagram @hogar_mahatma, desde donde recibirán el número asignado. También se puede adquirir el bono mediante contacto telefónico o WhatsApp a los números 223 542-1665 y 223 551-0272.

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Desde el Hogar señalaron que “toda infancia cuidada hace una adolescencia posible”, al tiempo que valoraron el acompañamiento de la comunidad en este tipo de iniciativas solidarias.