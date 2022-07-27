República Checa
Francisco Comesaña quedó eliminado en República Checa
Francisco Comesaña pasó al cuadro principal en República Checa
Romiglio eliminado en República Checa
Agustín Scenna: “La falta de competencia nos dejó mal parados”
Scenna fue 9° con el cuádruple argentino en el Mundial U23
Agustín Scenna a Final B en República Checa
Agustín Scenna a Semifinales con el cuádruple argentino
El remero marplatense comenzó su participación en el Campeonato Mundial U23 que se realiza en la ciudad de Racice, República Checa. Fueron terceros en la batería clasificatoria y el sábado disputarán las semifinales.
República Checa registró su récord de contagios diarios
La cifra informada, 1.382 casos en la última jornada, supera en más de 200 la anterior marca que había sido alcanzada el martes, con 1.164 positivos.