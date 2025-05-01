provincia de Tucumán

“Parecía que se te caía la casa encima”: el fuerte relato de una intendente por el sismo en La Rioja
En el mediodía de este jueves se registró un importante temblor que también se sintió en varias provincias.
En el mediodía de este jueves se registró un importante temblor que también se sintió en varias provincias.
Lo confirmaron en una carta, sin explicitar el motivo. El acto por el 9 de Julio tiene la intención de impulsar la firma del Pacto de Mayo.
El juez Ramos Padilla no hizo lugar a la solicitud de la defensa para salir en libertad. “Existen fundamentos suficientes para mantener su encarcelamiento”, indicó en el fallo.
Con la conducción estelar de Teté Coustarot, este domingo se presentó en el escenario ubicado en Alberti 1242 el ballet “Huellas Argentinas”, un desfile de grandes diseñadores tucumanos y el cantante Leandro Robín.
Con la conducción estelar de Teté Coustarot, este domingo se presentarán en el escenario ubicado en Alberti 1242 el ballet "Huellas Argentinas", un desfile de grandes diseñadores tucumanos y el cantante Leo Robín.