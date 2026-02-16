Las dos chicas murieron a causa del brutal accidente en una ruta de Tucumán. (Foto: Facebook Jesús Hoyos)

Dos jóvenes que regresaban de los festejos de carnaval murieron durante la madrugada de este domingo tras protagonizar un violento choque en la Ruta Nacional 157, a la altura de la localidad de La Madrid, en Tucumán.

El siniestro ocurrió cuando una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 29 años identificado como Juan Pablo Ruiz, impactó contra una moto Corven 110 cc negra en la que viajaban las víctimas.

Las jóvenes fueron identificadas como Luciana Cardozo, de 29 años, y Erika Luna, de 23. Ambas fallecieron en el lugar producto de las graves heridas sufridas en el choque.

Según los primeros informes, tanto la camioneta como la moto circulaban en sentido sur-norte cuando se produjo la colisión. En el vehículo de mayor porte viajaban además otras cuatro personas mayores de edad, que fueron trasladadas al hospital de La Madrid para su evaluación.

En la escena trabajó personal policial y equipos de apoyo para preservar el lugar y realizar las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como doble homicidio culposo en accidente de tránsito y quedó bajo investigación para determinar la mecánica del hecho.

Los investigadores buscan establecer si la camioneta embistió desde atrás a la motocicleta o si existió alguna maniobra imprevista que desencadenó la tragedia. Hasta el momento no trascendió si se adoptaron medidas procesales contra el conductor.

Tras conocerse la noticia, familiares y amigos despidieron a las víctimas en redes sociales con mensajes de profundo dolor. La tragedia conmocionó a la comunidad de La Madrid, que aún se encontraba celebrando los festejos de carnaval cuando ocurrió el fatal accidente.

Fuente: TN