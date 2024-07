Los cuatro miembros de la Corte Suprema no asistirán al acto que realizará Javier Milei en Tucumán por el 9 de Julio, en el que el Gobierno impulsa la firma del demorado Pacto de Mayo. En tanto, Mauricio Macri volverá al país y será el único ex presidente presente.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti anunciaron su inasistencia a través del área de ceremonial del alto tribunal, que ya se lo informó a ceremonial de la Casa Rosada. No especificaron los motivos.

Pero la decisión de los jueces se da en medio del debate por la incorporación de dos nuevos integrantes a la Corte Suprema, con la polémica postulación de Ariel Lijo (empujado por Lorenzetti), y una eventual ampliación.

Los magistrados no serán los únicos ausentes en la celebración con la que la gestión libertaria buscar sellar un acuerdo con 10 puntos claves de cara al futuro. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ratificó en los últimos días su decisión de no asistir al encuentro. “Si es una foto de marketing del Gobierno para fingir un apoyo, no cuenten conmigo”, dijo.

También serán de la partida el riojano Ricardo Quintela, el pampeano Sergio Ziliotto, el fueguino Gustavo Melella y el formoseño Gildo Insfrán. Quién sí asistirá es Mauricio Macri.

Desde el Gobierno dejaron saber que finalmente -pese a lo que había comunicado el presidente- los gobernadores serán los únicos habilitados para firmar. Macri, el único de los ex presidentes que había confirmado su presencia para la frustrada convocatoria del 25 de Mayo, en los últimos días había generado algunas dudas luego de que se tensionara su relación con el Ejecutivo por la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad.

Sin embargo, desde su entorno confirmaron que Macri tomará hoy un avión de regreso a la Argentina desde Europa, donde ayer estuvo presente en el torneo de tenis de Wimbledon, para sumarse a la convocatoria del libertario en Tucumán. Luego tiene previsto regresar al Viejo Continente.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en tanto, no tienen planeado asistir a la convocatoria de Milei.

Ante a las primeras versiones de ampliación de la Corte, la Justicia se mostró cautelosa, debido a que no se trata del primer proyecto que se formuló en los últimos años en torno al tema, pero también porque creen que es una cuestión que primero se tiene que zanjar en los otros poderes, a nivel ejecutivo y legislativo.

Dos jueces de la Suprema Corte ya habían expresado su postura respecto a la posibilidad de ampliación. Ricardo Lorenzetti fue uno de los que declaró en 2022 que "no se puede hacer populismo judicial", en una crítica al intento del kirchnerismo de ampliar de 5 a 15 el número de integrantes.

Sobre esa misma reforma promovida por el gobierno de Alberto Fernández, el presidente de la Corte Horacio Rosatti había sido bien claro al declarar en una entrevista televisiva que "sería bueno que nos consulten".

Los 10 puntos del Pacto de Mayo

El Gobierno de Javier Milei difundió el miércoles los 10 puntos que incluirá el Pacto de Mayo, con dos cambios relevantes: se incorporó un tópico sobre educación y se eliminó la reforma política.

En el proyecto inicial del pacto, la administración de Milei había establecido una "reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados". Pero finalmente ese punto no estará en el compromiso al que llamó el presidente para respetar 10 políticas de Estado y al que describió como un nuevo acuerdo fundacional para la Argentina.

En marzo, cuando Milei anunció el Pacto de Mayo y convocó a los gobernadores, aclaró que esos lineamientos iban a estar sujetos a la aprobación previa de la Ley de Bases y del paquete fiscal, lo que finalmente sucedió tras varias idas y vueltas.

