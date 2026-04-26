El conflicto en Medio Oriente también impacta en los alimentos: sube el precio del pistacho
La guerra ya impacta en productos de consumo masivo y reduce la oferta global, impulsando aumentos en uno de los frutos secos más demandados.
La guerra ya impacta en productos de consumo masivo y reduce la oferta global, impulsando aumentos en uno de los frutos secos más demandados.
Marcelo Nemirovsky, pionero del cultivo en el país, explicó las razones detrás del crecimiento explosivo en la demanda. La producción aún es limitada y el proceso lleva cerca de una década.
Cada 26 de febrero se celebra una fecha que pone en valor a uno de los frutos secos que más creció en popularidad en los últimos años. Conocido por su alto valor comercial, se consolidó tanto en la gastronomía como en la producción agrícola del país.