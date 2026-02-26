Día del Pistacho: el “oro verde” que gana protagonismo en la Argentina
Cada 26 de febrero se celebra una fecha que pone en valor a uno de los frutos secos que más creció en popularidad en los últimos años. Conocido por su alto valor comercial, se consolidó tanto en la gastronomía como en la producción agrícola del país.
En el país, provincias como San Juan y Mendoza concentran la mayor parte de los cultivos de pistacho, favorecidas por un clima seco y soleado que resulta ideal para este tipo de plantación. En los últimos años, la superficie sembrada aumentó de manera sostenida, impulsada por la fuerte demanda internacional y los buenos precios en el mercado externo.
Además de su potencial exportador, el pistacho ganó terreno en el consumo local. Hoy es protagonista en helados, chocolates, pastelería y preparaciones gourmet, pero también se consume como snack por sus propiedades nutricionales: es fuente de proteínas, fibra, antioxidantes y grasas saludables.
La fecha busca destacar no solo su valor gastronómico, sino también su impacto económico. Con una oferta mundial concentrada en pocos países y una demanda en crecimiento, el pistacho argentino aparece como una alternativa para diversificar exportaciones y generar nuevas divisas.
Así, el Día del Pistacho no solo celebra un sabor en auge, sino también una producción que empieza a posicionarse como estratégica dentro del mapa agroindustrial del país.
