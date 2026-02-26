En el país, provincias como San Juan y Mendoza concentran la mayor parte de los cultivos de pistacho, favorecidas por un clima seco y soleado que resulta ideal para este tipo de plantación. En los últimos años, la superficie sembrada aumentó de manera sostenida, impulsada por la fuerte demanda internacional y los buenos precios en el mercado externo.

Ads

Además de su potencial exportador, el pistacho ganó terreno en el consumo local. Hoy es protagonista en helados, chocolates, pastelería y preparaciones gourmet, pero también se consume como snack por sus propiedades nutricionales: es fuente de proteínas, fibra, antioxidantes y grasas saludables.

Puede interesarte

La fecha busca destacar no solo su valor gastronómico, sino también su impacto económico. Con una oferta mundial concentrada en pocos países y una demanda en crecimiento, el pistacho argentino aparece como una alternativa para diversificar exportaciones y generar nuevas divisas.

Ads

Así, el Día del Pistacho no solo celebra un sabor en auge, sino también una producción que empieza a posicionarse como estratégica dentro del mapa agroindustrial del país.

Ads