El conflicto en Medio Oriente también impacta en los alimentos: sube el precio del pistacho
La guerra ya impacta en productos de consumo masivo y reduce la oferta global, impulsando aumentos en uno de los frutos secos más demandados.
La guerra en Medio Oriente no solo afecta a la energía y los fertilizantes, sino que empieza a trasladarse a productos cotidianos. El pistacho, uno de los frutos secos más demandados a nivel global, registró fuertes subas por problemas en la oferta y las cadenas de suministro.
El detonante principal es el rol clave de Irán, uno de los mayores productores mundiales, cuya participación representa cerca de una quinta parte de la producción global. Las tensiones bélicas complicaron exportaciones, logística y rutas comerciales, reduciendo la disponibilidad en los mercados internacionales.
A este escenario se suma una demanda en alza, impulsada en parte por tendencias de consumo global, que ya venía presionando los precios. Como resultado, el pistacho alcanzó valores máximos en varios años, con subas significativas desde el inicio del conflicto.
El fenómeno refleja cómo la crisis geopolítica tiene efectos más amplios de lo esperado: no solo encarece insumos estratégicos como el petróleo o el gas, sino que también impacta en alimentos específicos, especialmente aquellos cuya producción está concentrada en regiones en conflicto.
En este contexto, analistas advierten que, si la guerra se prolonga, la presión sobre los precios podría mantenerse e incluso profundizarse, afectando tanto a consumidores como a industrias alimentarias en todo el mundo.
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