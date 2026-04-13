Condenaron a 25 años de prisión al asesino de Mora Negretti
La pena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2. Julio César Bibbó fue considerado autor material del crimen cometido en junio de 2022.
La pena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2. Julio César Bibbó fue considerado autor material del crimen cometido en junio de 2022.
El fiscal y el abogado de la familia solicitaron hoy esa pena para Julio César Bibbó por el crimen cometido el 19 de junio de 2022. El veredicto se conocerá el 13 de abril.
Su padre, Luis, pide ayuda a la ciudadanía para continuar recolectando firmas en busca de la baja de imputabilidad.
Marilyn Vera González había solicitado ese beneficio para poder cuidar a sus hijos. Seguirá presa como el otro acusado, su pareja, Julio César Bibbó.
Así lo expresó Luis Mora, el papá de la víctima y agregó: "Hay que ponerse firmes, el pueblo tiene que reaccionar de una vez por todas para que no haya más Martines".