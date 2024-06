Hoy se cumplen dos años del atroz crimen de Martín Mora Negretti, el joven marplatense de 30 años que fue ferozmente atacado con un arma blanca en las inmediaciones de la vieja terminal el pasado 19 de junio de 2022.

Desde aquel aberrante hecho, la ciudad quedó totalmente conmovida por la simpleza de una discusión que terminó con un desenlace fatal. Seis puñaladas por la espalda, una muerte y un amigo herido.

Martín no vivía en Mar del Plata hacía varios años, se mudó a Buenos Aires pero en esa ocasión volvió a su ciudad natal para festejar su cumpleaños y el día del padre, sin embargo se encontró con varias personas que terminaron con su vida, entre ellos, algunos menores de edad.

Luis Mora, papá de Martín, dialogó con El Marplatense y expresó: "Mi objetivo siempre fue luchar porque la Ley salga en nombre de Martín Mora Negretti. El caso de mi hijo tiene que ser uno bisagra en el país para hacer historia. Hoy sigo mi lucha, trabajo denodadamente para que salga pero es todo por él"

"Ahora se está trabajando en la Cámara de Diputados, se están haciendo ciertas modificaciones en ella. Ahora salió un proyecto de bajar la edad de imputabilidad a 12 años. No se que va a pasar pero yo estoy luchando por ello, yo quiero la Ley Martín Mora Negretti para la República Argentina", dijo.

Sin embargo, el tema volvió a salir a la luz a mediados de mayo, cuando la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich reconoció que el tema está en la agenda y que se analizan distintas opciones para la baja de edad. Sobre esto, Mora indicó: "Yo tuve reunión con ella sobre esto. Le exigí, abracé toda esa situación y ahí comenzaron a trabajar firme en ello. Pero lo lamentable es que no lo nombran a Martín y eso es lo que yo deseo. El pionero del proyecto, soy yo, creo que tengo ese derecho"

"Hay poca contención de la familia hacia los menores. No hay educación, no hay capacitación, ni nada. Y no podemos exigirle al Estado que se haga cargo de todo eso, cuando los padres no se dedican a sus propios hijos. Acá falta eso. Mi proyecto está basado en la capacitación en talleres, en estudio, en educación, porque la cárcel no le sirve al menor, sino que necesita reinsertarse en la sociedad", sumó.



"Yo no quiero un castigo de encierro, sino simplemente uno de capacitación para que se reinserten en la sociedad como quieran. Eso se puede lograr con equipos interdisciplinarios, que en este país tenemos de sobra profesionales para hacerlo. Pero a los políticos no les conviene porque tienen el negocio detrás de ello, allí hay un problema. Yo siempre dije que el menor es la mano derecha del narcotráfico. Si se los saca de la calle, se termina con eso", continuó el padre de la víctima.

"Tenemos robos, muertes, trata de menores, un montón de cosas que hay que verlas y no se está haciendo o no les conviene verlo. Y hablo de algo a nivel nacional, no solo es en Mar del Plata. La Ley apunta a nivel nacional, desde la Quiaca a Tierra del Fuego y desde Mendoza al último pueblo de la provincia de Buenos Aires", aseguró.

Y adhirió: "Estuve en contacto con el Intendente, con el Secretario de Seguridad de ese momento hablé, con Patricia Bullrich también pero lo que pasa es que yo no voy a permitir que a mi me palmeen la espalda y luego saquen la Ley con el nombre de otros. Mi hijo pagó con su sangre inocentemente, para que yo luche por esto y yo le prometí que lo iba a lograr".

"Yo no hice política con esta Ley, yo quiero que sea de la ciudadanía argentina, del pueblo porque es él quien me está apoyando. Ya junté 67 mil firmas y sigo buscando para que sigamos apoyando este proyecto", afirmó Mora.

"Este domingo, para mi fue un día más que especial, fue el Día del Padre y en ése mismo pero hace dos años, me dieron el mejor regalo que me podían hacer. Me entregaron a mi hijo en una camilla muerto. Fue asesinado a sangre fría, porque no hubo ningún revuelo ni pelea, lo mataron por matar. Quisiera que alguno se ponga en mi lugar, como en el de muchos padres. El 19 de junio no tengo a Martín para que me diga papá, vamos a festejarlo juntos, sino que me lo entregaron muerto. Quién se pone en mi lugar me pregunto. Ya pasaron dos años. Alguien que afilaba los cuchillos en la calle para atacar a mi hijo, no puede quedar impune", declaró.



“Yo le pido al pueblo argentino que me apoye para juntas las firmas. Lo pueden hacer contactándose conmigo a mi teléfono 3816 82-8445 . Necesito que se junten más, millones, que la ciudadanía ayude para que esta Ley lleve el nombre de mi hijo que hoy ya no está", sentenció.

El caso

Martín Mora Negretti tenía 30 años y trabajaba en Buenos Aires. El fin de semana que fue asesinado, en junio de 2022, había vuelto a su ciudad natal para festejar su cumpleaños que había sido el 18 de junio y el Día del Padre junto a su familia.



La noche del ataque, esperaba el colectivo con su novia y una pareja amiga en la zona del shopping nuevo de la ciudad. Cerca de las 2 de la madrugada la situación cambió tras desatarse una fuerte discusión con un grupo de jóvenes que arrojaban bolsas con huelo desde el balcón del séptimo piso de un edificio.

El entredicho provocó que los dos detenidos por el crimen, Julio César Bibbó y su pareja Marilyn Vera González, junto a varios menores, descendieran del departamento y se abalanzaran hacia Mora Negretti y sus amigos, al punto de atacar a Martín a puñaladas.

Al menos seis heridas de arma blanca se registraron en su cuerpo. Fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) pero pese a ello, no resistió al ataque y falleció. Su amigo Bruno Valle, por otro lado, presentó heridas leves y fue dado de alta a las pocas horas.

Los detenidos poseen prisión preventiva desde noviembre de 2022, acusados de “homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y con la participación de menores de edad”.

Bibbó poseía antecedentes antecedentes por robo, hurto y lesiones. Según confirmaron fuentes oficiales, su último ingreso antes del homicidio había sido en marzo de 2021, en una causa por robo. Permaneció en Batán hasta el 10 de enero del 2022, cuando el Juzgado de Garantías N°6 de Mar del Plata le otorgó la libertad por haber cumplido la pena. Tardó solo cinco meses en volver a quedar detenido.

La mujer por su parte, brindó “una versión de los hechos en la que señala como presuntos responsables a los menores no punibles, pretendiendo solapar su propia participación y la de su pareja”, y aseguraron que “ella misma expresó haber lavado los cuchillos utilizados, que tenían sangre; y que también se encontró en un balde con agua la ropa que había usado Bibbó”.