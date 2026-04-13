Julio César Bibbó fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de Martín Mora Negretti y por las heridas provocadas a Bruno Valle durante el ataque ocurrido en junio de 2022 en Mar del Plata.

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La sentencia fue dada a conocer este lunes al mediodía por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2, integrado por los jueces Roberto Falcone, Alexis Simaz y Federico Wacker Schroder.

Los magistrados lo hallaron culpable de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y de tentativa de homicidio agravado.

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El fallo se conoció pocos días después de que Marilyn Brisa Vera González, expareja de Bibbó, fuera condenada a prisión perpetua en un juicio por jurados por el mismo hecho.

El crimen ocurrió en la madrugada del 19 de junio de 2022, cuando Mora Negretti, que había viajado desde Buenos Aires para festejar su cumpleaños número 30 en su ciudad natal, se encontraba con amigos en una parada de colectivo.

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Según se ventiló en el juicio, desde un departamento ubicado en un séptimo piso comenzaron a arrojarles hielos y otros objetos. A partir de esa situación se generó una discusión que derivó en una agresión directa en la vía pública.

Poco después, varias personas bajaron del edificio y confrontaron con Mora Negretti y Bruno Valle. En ese contexto, ambos fueron apuñalados por la espalda.

Mora Negretti murió a causa de las heridas, mientras que Valle sobrevivió al ataque.

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Tras el hecho, la policía detuvo a Vera González y a dos menores de edad en el departamento desde donde se había iniciado el conflicto. Bibbó fue apresado dos días más tarde durante un allanamiento.

Por tratarse de menores no punibles, los dos adolescentes involucrados recuperaron la libertad meses después.