El juicio por el crimen de Martín Mora Negretti avanza en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2, donde este viernes se desarrollaron los alegatos. En esta instancia, el fiscal Leandro Arévalo y el particular damnificado, el abogado Martín Sarubbi, solicitaron la pena de prisión perpetua para Julio César Bibbó, a quien se acusa del asesinato.

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El veredicto fue fijado para el próximo 13 de abril y, en ese contexto, el padre de la víctima, Luis Mora Negretti, expresó en declaraciones a El Marplatense su expectativa de que el Tribunal haga lugar a la pena solicitada: “Creemos que van a acceder a la cadena perpetua”.

“Las audiencias han sido muy fuertes, porque implican compartir y revivir un montón de cosas conmigo y con mi hijo, ver situaciones que me recuerdan el pasado. Pero sigo fuerte, sigo luchando”, agregó.

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El tribunal encargado de dictar sentencia está integrado por los jueces Roberto Falcone, Alexis Simaz y Federico Wacker Schroder, quienes deberán resolver la responsabilidad penal del imputado en los próximos días. Se recuerda que la pareja de Bibbó, Marilyn Brisa Vera González, optó por ser juzgada bajo la modalidad de juicio por jurados, proceso que se llevará a cabo el mes próximo en una instancia separada.

El hecho ocurrió el 19 de junio de 2022 y tuvo como víctima a Mora Negretti, un joven marplatense de 30 años que residía en la Ciudad de Buenos Aires. Había regresado a Mar del Plata para celebrar su cumpleaños -que había sido el 18 de junio- y el Día del Padre junto a su familia.

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Sin embargo, la madrugada del ataque, cerca de las 02:00, la celebración derivó en tragedia. La víctima se encontraba junto a su novia y una pareja amiga cuando se produjo una discusión con un grupo de jóvenes que arrojaban bolsas con hielo desde el balcón de un edificio.

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El enfrentamiento verbal escaló rápidamente: Bibbó, Vera González y dos menores descendieron desde el departamento hasta la vía pública y se abalanzaron sobre el grupo con armas blancas. En ese contexto, Mora Negretti recibió al menos seis puñaladas.

Gravemente herido, fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos, donde finalmente falleció a causa de las lesiones. En tanto, uno de sus acompañantes sufrió heridas leves y fue dado de alta pocas horas después.