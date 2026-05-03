millonarias multas

Ya son 50 los autos de Uber secuestrados en la ciudad

Personal de Tránsito interceptó al último este domingo, en Rodríguez Peña y la costa. El sábado otro chofer que trabajaba bajo la misma modalidad quiso darse a la fuga y su pasajero resultó herido en la brusca maniobra. Deberán pagar multas de seis cifras para recuperar los vehículos.