millonarias multas

Multas millonarias en Buenos Aires: qué infracción puede costar más de $2,2 millones en mayo
El aumento en las sanciones viales impacta en faltas graves y busca desalentar conductas de alto riesgo al volante.
El aumento en las sanciones viales impacta en faltas graves y busca desalentar conductas de alto riesgo al volante.
De los 273 fiscalizados, quince no contaban con el control periódico, mientras que uno no tenía licencia y otro manejaba en contramano.
Yaguar, Vital, Caromar, Maxiconsumo y Makro son algunas de las firmas infraccionadas por cifras millonarias.
Pintaron sus nombres con aerosol sobre las piedras, en uno de los puntos turísticos más emblemáticos de Mendoza.
Se trata del 3,5%. Cruzar un semáforo en rojo, exceder la velocidad permitida o circular sin VTV puede costar hasta $1.416.000.
Las faltas más graves tendrán una penalización que parten de $170.500 a los $1.137.000, aunque negarse a realizar un test de alcoholemia puede llegar a $1.364.400.
Personal de Tránsito interceptó al último este domingo, en Rodríguez Peña y la costa. El sábado otro chofer que trabajaba bajo la misma modalidad quiso darse a la fuga y su pasajero resultó herido en la brusca maniobra. Deberán pagar multas de seis cifras para recuperar los vehículos.