Desde mayo de 2026, las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires registraron una nueva actualización que elevó significativamente los montos de las infracciones más severas. Con el ajuste del valor de la Unidad Fija, el parámetro que se utiliza para calcular las sanciones, algunas penalidades ya superan los $2.200.000.

Ads

Entre las conductas más castigadas se encuentran aquellas consideradas de alto riesgo, como el exceso de velocidad, circular sin seguro o sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV), y otras infracciones graves que ponen en peligro la seguridad vial. En estos casos, los valores pueden alcanzar ese tope máximo dependiendo de la gravedad y la reincidencia.

El incremento responde al sistema de Unidades Fijas, que se ajusta en función del precio del combustible. Con la última actualización, este valor base subió y arrastró hacia arriba el costo de todas las sanciones, generando un fuerte impacto en el bolsillo de los conductores.

Ads

Este esquema busca no solo sancionar, sino también prevenir. Las autoridades remarcan que las infracciones más caras están asociadas a comportamientos que incrementan considerablemente el riesgo de accidentes, como manejar a alta velocidad, en contramano o bajo efectos de alcohol.

En este contexto, el endurecimiento de las multas se presenta como una herramienta clave para reforzar la seguridad vial en calles y rutas, en un escenario donde las sanciones económicas alcanzan niveles récord en todo el territorio bonaerense.

Ads

Puede interesarte