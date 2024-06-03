El Museo de Bellas Artes de Tandil inauguró su 51° Salón Nacional de Artes Visuales
Este evento anual ha evolucionado, ampliando su mirada y renovando el compromiso con la comunidad artística y cultural.
Este evento anual ha evolucionado, ampliando su mirada y renovando el compromiso con la comunidad artística y cultural.
El intendente Miguel Lunghi se reunió con autoridades nacionales. Iluminación, cartelería y ocupación de los espacios ubicados entre la ruta y las colectoras entre los principales reclamos.
Como si fuera un DT de fútbol, en pleno clima de Copa América, el histórico intendente hace cambios en la estructura del Ejecutivo tandilense.
Los horarios de atención son de 9 a 12 y de 14 a 17. Conocé el cronograma completo.
“Hace 20 años que venimos trabajando de forma articulada con la Escribanía General de la provincia”, destacó el intendente Miguel Lunghi.
Uno de los cambios que implica el pase a Fase 2 es la suspensión de la presencialidad en las aulas por 15 días. El intendente Lunghi solicitará al gobierno Provincial que reconsidere esta posibilidad porque entienden que a nivel local el dictado de clases presenciales no impacta en la situación sani
Actualmente se puede circular hasta las 23, pero desde mañana y por 14 días, el tope será a las 18. El intendente Lunghi justificó las medidas en que el distrito está “en el momento más crítico de la pandemia”.
Estas adquisiciones se suman a la de una compactadora marca Volvo para la Dirección General de Vialidad y la de un camión para la Dirección de Servicios, que se presentaron hace algunas semanas.
Autoridades comunales mantuvieron un encuentro con representantes de diferentes Residencias de Adultos Mayores de la ciudad y familiares de los residentes que buscan poder visitarlos para las fiestas de navidad y fin de año.
Ante más de 400 representantes de varios países, Mercociudades es el evento más importante de la Red que nuclea a 353 ciudades de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, en donde habitan más de 120 millones de personas.
Presidirá por primera vez en la historia la Cumbre de Mercociudades y marcará un hito inédito, ya que nunca una localidad intermedia estuvo al frente de la Red sino que siempre las grandes urbes de Latinoamérica desempeñaron ese rol.
El Intendente supervisó el avance de los trabajos de pavimentación que actualmente se llevan adelante en la esquina de Casacuberta y Lester. Personal de empresa adjudicataria completó las dos primeras cuadras y se espera que esta semana continúe con la tercera.