miguel lunghi

Tandil en Fase 2: el Intendente pedirá que sigan las clases presenciales

Uno de los cambios que implica el pase a Fase 2 es la suspensión de la presencialidad en las aulas por 15 días. El intendente Lunghi solicitará al gobierno Provincial que reconsidere esta posibilidad porque entienden que a nivel local el dictado de clases presenciales no impacta en la situación sani