El municipio de Tandil continúa con sus gestiones respecto a la situación del tramo urbano de la Ruta Nacional 226. La comunidad local y las autoridades han manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación ante las molestias crecientes que generan los problemas en esa vía. Esta problemática, que afecta a los vecinos de la ciudad, ha llevado al intendente Miguel Ángel Lunghi a intervenir nuevamente ante las autoridades nacionales para promover una solución efectiva.

La intervención del intendente se enmarca en una serie de acciones que incluyen la participación en la audiencia pública realizada en junio en San Miguel del Monte, donde solicitó que la Administración de Javier Milei asuma sus responsabilidades respecto al mantenimiento de la ruta.

En este contexto, este viernes se inició el plazo legal de cinco días para que el Gobierno nacional responda al requerimiento presentado por el municipio. Mediante esta acción, se intima formalmente a la empresa Corredores Viales S.A. a regularizar el estado del tramo urbano de la ruta que atraviesa Tandil.

El reclamo del municipio exige el cumplimiento efectivo y sostenido de las tareas de conservación, mantenimiento y reparación, obligaciones que, según el contrato de concesión firmado en 2020, corresponden directamente a la concesionaria.

La presentación también incluye una solicitud de reintegro por los gastos asumidos por el municipio en tareas de mantenimiento realizadas con recursos propios, ante la falta de intervención por parte de la empresa concesionaria.

El documento señala que el contrato vigente establece que la concesionaria debe mantener en condiciones las rutas nacionales bajo su administración, incluyendo banquinas, luminarias, señalización, desagües y seguridad vial.

Desde el municipio de Tandil informaron que, en caso de no obtener respuesta dentro del plazo legal, se procederá con acciones administrativas y judiciales correspondientes, además de presentar denuncias ante los organismos nacionales competentes.

Fuente: con información de Puntonueve.com.ar