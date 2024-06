El Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil (MUMBAT) celebró la inauguración del quincuagésimo primer Salón Nacional de Artes Visuales. Este evento anual ha evolucionado a lo largo de sus 51 años, ampliando su mirada y renovando el compromiso con la comunidad artística y cultural.

En sus inicios, el Salón se centraba en temáticas de paisaje y espiritualidad, luego sacra, y actualmente, con temática libre, se ha convertido en una plataforma enriquecedora para artistas de todo el país.

El acto inaugural contó con la presencia del intendente Miguel Lunghi, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, el subsecretario de Gobierno, Mariano Martina, el subsecretario de Cultura y Educación, Alejo Alguacil, y la coordinadora de Museos, Indiana Gnocchini.

Durante la ceremonia, el intendente Lunghi destacó: “A lo largo de estos 51 años, el Salón ha sido una excelente plataforma para que los artistas de todo el país expresen sus visiones y reflexiones a través de sus obras. Es importante destacar en esta oportunidad que nuestro gobierno ha decidido firmemente sostener esta valiosa propuesta cultural en tiempos de enormes desafíos económicos. Sabemos que el arte es una fuente de inspiración y esperanza, y que, en momentos difíciles, conectar con nuestro lado humano y creativo es más necesario que nunca”.

El MUMBAT se redefine como un espacio abierto a la construcción de distintos imaginarios, recibiendo propuestas de todo el país con un verdadero sentido federal. Este año, el Salón adquirió una nueva obra para su Colección de Arte Contemporáneo, premiando además en varias categorías: arte bidimensional, arte tridimensional, arte textil y artistas tandilenses, además de una mención especial del jurado y tres menciones.

El jurado, compuesto por personalidades del arte como Cristina Ferreras, Estela Halpert y Néstor Goyanes, determinó la siguiente premiación:

Menciones:

Mariana Hoffmann (Tandil) con la obra Telegrama urgente.

Eric Javier Markowski (CABA) con la obra Sin título.

Florencia Fernández Patetta (CABA) con la obra Las Fauces.

Mención Especial del Jurado:

Matías Amici (CABA) con la obra Antropoceno: yes, no, maybe.

Premio Artista Tandilense:

Paula Belén Dalmacio (Tandil) con la obra La memoria del bosque.

Premio Obra Arte Textil:

María Adriana Omahna (CABA) con la obra Ucrania.

Premio Obra Tridimensional:

Diego Ibáñez Roka (Tandil) con la obra Pasos perdidos.

Premio Obra Bidimensional:

Carolina Di Paola (San Isidro, Buenos Aires) con la obra ¿Quién le da abrigo a lo insignificante?

Primer Premio Adquisición:

Andrés Garavelli (Quilmes, Buenos Aires) con la obra Airport scanners.

La muestra permanecerá en sala hasta el 11 de agosto, ofreciendo a la comunidad la oportunidad de apreciar las obras premiadas y la diversidad creativa de los artistas participantes. De esta manera el MUMBAT reafirma su compromiso con la cultura y la creatividad, proporcionando un espacio donde las distintas formas y retóricas de la imagen encuentran un lugar para ser admiradas y reflexionadas.