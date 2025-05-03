Master 1.000 Madrid

Zeballos y Granollers son campeones del Master 1.000 de Madrid
Horacio Zeballos y Marcel Granollers vencieron a los número 1 del mundo en la final del torneo madrileño por 6-4 y 6-3 para volver a ganar un torneo de gran nivel luego de 9 meses.
Horacio Zeballos y Marcel Granollers vencieron a los número 1 del mundo en la final del torneo madrileño por 6-4 y 6-3 para volver a ganar un torneo de gran nivel luego de 9 meses.
El marplatense habló con Marca Deportiva luego de ganar el Master 1.000 de Madrid y señaló que buscan seguir consolidando su juego antes de pensar en el número 1 del mundo.
Horacio Zeballos y Marcel Granollers superaron a los alemanes Kravietz y Puetz en sets corridos por las semifinales del Master 1.000 de Madrid y jugarán el partido por el título.
En el día del Trabajador, la dupla de Zeballos y Granollers venció en sets corridos a Heliovaara y Patten para jugar semifinales en Madrid.
Francisco Comesaña perdió por un doble 6-4 ante Francisco Cerúndolo en la tercera ronda del Master 1.000 de Madrid y quedó eliminado. Horacio Zeballos ganó en dobles.
El tenista marplatense junto a Marcel Granollers, pasó a cuartos de final en el Master 1.000 de Madrid y quedó a un triunfo de hacer historia: convertirse en número 1 del mundo.