Denuncian a Lilia Lemoine en la Justicia Federal por lavado de dinero y encubrimiento
La denunciante es Viviana Aguirre y se investigan presuntas infracciones a los artículos 303 y 277 del Código Penal.
La denunciante es Viviana Aguirre y se investigan presuntas infracciones a los artículos 303 y 277 del Código Penal.
La diputada deLa Libertad Avanza contó que un hombre entró por la fuerza en su casa en 2006, pero que nunca fue detenido.
La legisladora ahora apuntó contra Guillermo Francos y le recordó viejos episodios de su pasado.
Se filtró una conversación donde la diputada y el presidente de la Cámara se burlaban de Marcela Pagano. Además, Lemoine apuntó directamente contra el asesor de Milei.