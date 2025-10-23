La diputada nacional Lilia Lemoine, figura destacada de La Libertad Avanza, fue denunciada en las últimas horas ante la Justicia Federal por una serie de delitos que incluyen lavado de dinero, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia fue presentada por Viviana Aguirre y sorteada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4.

Según consta en el documento judicial al que accedió El Marplatense, la causa investiga posibles infracciones a los incisos 1 y 2 del artículo 303 del Código Penal, vinculados al lavado de activos, así como delitos conexos como el encubrimiento (art. 277), el incumplimiento del deber de perseguir delincuentes y violación de deberes de funcionario público (art. 249).

Aunque no se conocen aún los detalles completos de la denuncia, la asignación de la causa a un juzgado federal anticipa que podría tratarse de hechos de gravedad institucional. La presentación fue realizada el 23 de octubre de 2025, y se espera que en los próximos días el juez a cargo determine si la denuncia tiene curso y ordena medidas de prueba.

Lemoine, además de su rol legislativo, es una de las figuras más visibles del oficialismo libertario en redes sociales y en actos partidarios. Hasta el momento, no hubo declaraciones públicas de su parte ni desde su entorno político.

Se espera que el avance del expediente defina si la investigación prospera o si será desestimada. Por ahora, la causa se encuentra en etapa preliminar.