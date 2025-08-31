Luego del escándalo en la Cámara de Diputados con Lilia Lemoine, Marcela Pagano salió al cruce del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien en una entrevista dijo que tiene "inexperiencia", tras su dura intervención en el recinto.

Ads

"Respuesta de una diputada 'inexperta' al Sr Jefe de Gabinete", comenzó el hilo que la legisladora nacional publicó contra el funcionario. Allí, con ironía, habla de la experiencia de Francos y enumera una serie de hechos del pasado que lo tuvieron como protagonista al ahora jefe de Ministros del Gobierno libertario.

Entre ellos, enumera: "una operación al ex presidente del BID, Claver Carone, junto a Gustavo Beliz para liberarle la presidencia", "fundir empresas como con la firma Volare", "fundir bancos digitales", haber trabajado para Daniel Scioli en el Banco Provincia, y "pagar facturas por servicios no prestados".

Ads

El descargo de la diputada se produce luego de su intervención durante el informe de gestión de Francos en Diputados, en medio de un escándalo entre gritos y denuncias de amenazas contra Lemoine.

Pagano lo responsabilizó al jefe de Gabinete por la difusión de los audios del escándalo de las supuestas coimas en la ANDIS y argumentó que fue “el único que ganó poder en la nueva redistribución”.

Ads

Puede interesarte

“Una cosa ridícula que dijo Pagano y no tiene ni pies ni cabeza. Capaz producto de su inexperiencia me atribuye una serie de hechos, que no entiendo en qué cabeza caben, salvo que se los haya dicho su pareja, que tiene largos antecedentes en operaciones políticas mediáticas”, afirmó Francos.

El jueves, luego de su pelea con Lemoine en la sesión, la ahora integrante del bloque Coherencia aseguró que la libertaria es "un títere" manejado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Pero, además, realizó un duro descargo contra el titular de la Cámara Baja con quien mantiene un fuerte enfrentamiento, luego de su fallida designación como presidente de la comisión de Juicio Político.

Ads

"No puede ni conducir un Fitito, lamentablemente trata de hostigar y callar las voces que lo incomodan haciendo este tipo de papelones", expresó en referencia a Menem.

Puede interesarte

Pagano es una de las dirigentes, ahora enfrentada al oficialismo, que fue acusada por los libertarios de haber difundido los audios de Diego Spagnuolo.

Sin embargo, negó tener cualquier tipo vinculación con la difusión de las grabaciones clandestinas. "Yo pongo mi celular a disposición de la Justicia para el peritaje que sea y no hay ningún chat borrado, ni llamada. Yo no borro nada. Lo pongo a disposición e invito a que hagan lo mismo lo Menem", sentenció.

Fuente: Clarín