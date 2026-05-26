Israel bombardeó el este del Líbano y al menos 12 personas murieron
Los ataques impactaron sobre la localidad de Mashghara, en el valle de Bekaa. También se registraron bombardeos en el sur del país y nuevas órdenes de evacuación.
Los ataques impactaron sobre la localidad de Mashghara, en el valle de Bekaa. También se registraron bombardeos en el sur del país y nuevas órdenes de evacuación.
Fueron para pedir un alto el fuego en Gaza y Líbano, y el retorno de los rehenes israelíes. Hubo manifestaciones a favor de Palestina y otras en apoyo a Israel.
La organización reveló que también murieron la esposa, la hija y la nuera de Fatah Sharif Abu Al Amin.
El Papa pidió a los políticos locales que se comprometan "con honestidad y transparencia" en la reconstrucción del país.